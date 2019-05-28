2019-05-28T16:59:03+03:00
Общество

Орловцы пробегут «Зеленый марафон» 1 июня

Спортсмены пройдут дистанции на 4,2, 10 и 21 километр
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы пробегут «Зеленый марафон» 1 июняОрловцы пробегут «Зеленый марафон» 1 июняФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В эту субботу, 1 июня, орловцы пробегут «Зеленый марафон». В этом году Всероссийское спортивно-социальное мероприятие приурочили ко Дню защиты детей.

Старт для участников будет дан с площади Ленина. Маршрут марафона пройдет по улицам Ленина, Салтыкова-Щедрина, Красноармейской, Максима Горького, Пролетарская гора, Левый берег реки Орлик, подвесному мосту, набережной Правого берега реки Орлик, Ленинскому мосту, переулку Почтовому. Финишировать спортсмены будут также на центральной городской площади.

- Спортсменам будут предложены дистанции на 4,2, 10 и 21 километр, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

«Зеленый марафон стартует в 9 утра. Итоги забегов подведут в 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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