В Орле митингом и шествием отпраздновали профессиональную годовщину пограничники
В Орле митингом и шествием отпраздновали профессиональную годовщину пограничники. В этом году стукнул 101 год со дня образования этого рода войск. Праздник военнослужащие и ветераны пограничной охраны начали отмечать о у стелы «Город воинской славы».
Фото пресс-службы мэрии
У памятного знака собрались несколько поколений людей, кто заботился или сейчас следит за территориальной целостностью нашей страны как на суше, так и на воде и подводных шельфах. Присутствовали на митинге ветераны пограничных войск из общественной организации «Пограничник», действующие и бывшие военнослужащие, воспитанники военно-исторического клуба «Пограничник» от школы № 26.
Фото пресс-службы мэрии
Участники вспомнили военнослужащих, павших, защищая государственную границу. Память о них почтили минутой молчания и возложили к подножию стелы цветы. Продолжится День пограничника шествием по улице Максима Горького до памятника Дзержинскому.
ИСТОЧНИК KP.RU