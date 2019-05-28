2019-05-28T15:38:38+03:00
Общество

В Орле митингом и шествием отпраздновали профессиональную годовщину пограничники

В этом году со дня образования пограничных войск стукнул 101 год
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
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В Орле митингом и шествием отпраздновали профессиональную годовщину пограничники. В этом году стукнул 101 год со дня образования этого рода войск. Праздник военнослужащие и ветераны пограничной охраны начали отмечать о у стелы «Город воинской славы».

Фото пресс-службы мэрии

Фото пресс-службы мэрии

У памятного знака собрались несколько поколений людей, кто заботился или сейчас следит за территориальной целостностью нашей страны как на суше, так и на воде и подводных шельфах. Присутствовали на митинге ветераны пограничных войск из общественной организации «Пограничник», действующие и бывшие военнослужащие, воспитанники военно-исторического клуба «Пограничник» от школы № 26.

Фото пресс-службы мэрии

Фото пресс-службы мэрии

Участники вспомнили военнослужащих, павших, защищая государственную границу. Память о них почтили минутой молчания и возложили к подножию стелы цветы. Продолжится День пограничника шествием по улице Максима Горького до памятника Дзержинскому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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