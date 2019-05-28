2019-05-28T14:24:04+03:00
Происшествия

Автобус и иномарка столкнулись на площади Карла Маркса в Орле

Инспекторы ГИБДД разыскивают очевидцев этой аварии
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Автобус и иномарка столкнулись на площади Карла Маркса в Орле. ДТП произошло на минувшей неделе 24 мая.

- В 19:30 водитель, управляя автобусом, следовал со стороны переулка Воскресенского и в районе дома № 1/3 допустил столкновение с автомобилем «Мазда», с последующим наездом иномарки на бордюр, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Инспекторы ГИБДД разыскивают очевидцев этой аварии. Всем, кто был свидетелем происшествия или владеет записью с видеорегистратора, просьба звонить по телефонам: 77-24-65 и 72-90-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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