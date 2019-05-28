СЕГОДНЯ 13:24 2019-05-28T13:33:53+03:00

При рождении ребенку поставили серьезный диагноз - кровоизлияние в мозг и образование большой гематомы

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В Орле нейрохирурги провели операцию по костно-пластической трепанации новорожденному малышу из Курской области. При рождении ребенку поставили серьезный диагноз − кровоизлияние в мозг и образование большой гематомы.

Оказалось, операцию такого сложного уровня в Курске провести невозможно из-за отсутствия детской нейрохирургии. Тогда мальчика 11 дней от роду срочно привезли в Орел. В НКМЦ имени Круглой операцию ребенку провел ребенку главный детский нейрохирург региона Евгений Старов. Врач полностью удалил мальчику гематому.

- Сложность самой операции заключалась в том, что нужно выйти очень точно на данный патологический очаг и не повредить жизненно важные структуры головного мозга, а также избежать грубого неврологического дефицита в послеоперационном периоде, − поделился Евгений Старов.

Напомним, подобные операции на базе детской нейрохирургической службы НКМЦ в Орле уже проводились.

ИСТОЧНИК KP.RU