В Орле нейрохирурги провели операцию по костно-пластической трепанации новорожденному малышу
В Орле нейрохирурги провели операцию по костно-пластической трепанации новорожденному малышу из Курской области. При рождении ребенку поставили серьезный диагноз − кровоизлияние в мозг и образование большой гематомы.
Оказалось, операцию такого сложного уровня в Курске провести невозможно из-за отсутствия детской нейрохирургии. Тогда мальчика 11 дней от роду срочно привезли в Орел. В НКМЦ имени Круглой операцию ребенку провел ребенку главный детский нейрохирург региона Евгений Старов. Врач полностью удалил мальчику гематому.
- Сложность самой операции заключалась в том, что нужно выйти очень точно на данный патологический очаг и не повредить жизненно важные структуры головного мозга, а также избежать грубого неврологического дефицита в послеоперационном периоде, − поделился Евгений Старов.
Напомним, подобные операции на базе детской нейрохирургической службы НКМЦ в Орле уже проводились.
ИСТОЧНИК KP.RU