2019-05-28T13:33:53+03:00
Общество

В Орле нейрохирурги провели операцию по костно-пластической трепанации новорожденному малышу

При рождении ребенку поставили серьезный диагноз - кровоизлияние в мозг и образование большой гематомы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орле нейрохирурги провели операцию по костно-пластической трепанации новорожденному малышуВ Орле нейрохирурги провели операцию по костно-пластической трепанации новорожденному малышуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

В Орле нейрохирурги провели операцию по костно-пластической трепанации новорожденному малышу из Курской области. При рождении ребенку поставили серьезный диагноз − кровоизлияние в мозг и образование большой гематомы.

Оказалось, операцию такого сложного уровня в Курске провести невозможно из-за отсутствия детской нейрохирургии. Тогда мальчика 11 дней от роду срочно привезли в Орел. В НКМЦ имени Круглой операцию ребенку провел ребенку главный детский нейрохирург региона Евгений Старов. Врач полностью удалил мальчику гематому.

- Сложность самой операции заключалась в том, что нужно выйти очень точно на данный патологический очаг и не повредить жизненно важные структуры головного мозга, а также избежать грубого неврологического дефицита в послеоперационном периоде, − поделился Евгений Старов.

Напомним, подобные операции на базе детской нейрохирургической службы НКМЦ в Орле уже проводились.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24