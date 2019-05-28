Росгвардейцы проверят орловские детские лагеря

СЕГОДНЯ 12:53 2019-05-28T12:53:36+03:00

Работу комплексные группы завершат уже на этой неделе

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Росгвардейцы проверяют орловские детские лагеря, чтобы удостовериться в их готовности к предстоящему летнему сезону. Силовики уже побывали в одном из оздоровительных центров «Орловские Зори» в Мценском районе.

Вместе с представителями администрации лагеря в тестовом режиме сотрудники Росгвардии проверили систему работы тревожной кнопки. После силовики побеседовали с руководством на темы антитеррористической защищенности и осмотрели ограждение территории , чтобы исключить возможность проникновения посторонних.

Работу комплексные группы завершат уже на этой неделе. Сразу после этого юные орловцы смогут безопасно отдыхать в лагерях.

ИСТОЧНИК KP.RU