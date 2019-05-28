СЕГОДНЯ 12:20 2019-05-28T12:20:19+03:00

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Движение и парковку ограничат в центре Орла 2 июня. В эту дату в городе пройдет мероприятие «Велодень - 2019».

Так, с 13 до 14 часов улицы будут перекрыты по маршруту движения колонны велосипедистов, а именно площадь Ленина, улицы Максима Горького, 60-летия Октября, Герцена, Московская, Гостиная, Карачевская, 1-я Посадская, Брестская.

Стоянка автомобилей будет запрещена в этот день с полуночи и до 16 часов. Парковаться нельзя будет на площадке между домом № 28 по улице Максима Горького до площади Ленина, на улицах Максима Горького, 60-летия Октября, Герцена, Московской (от улицы Герцена до Красного моста), на улицах Гостиной, Карачевской, 1-й Посадской, Брестской (от Тургеневского моста до улицы Максима Горького, а также на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU