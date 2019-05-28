Постановку «Путешествие в Лазурное царство» увидят орловцы
В пятницу, 31 мая, орловцев приглашает посмотреть постановку под названием «Путешествие в Лазурное царство». Представление по жизни и творчеству Тургенева посвящено его 200-летию, а также Году Театра в России.
Подготовили постановку студенты-выпускники и эстрадный студенческий театр "Веселая маска" ОГИК.
- Приглашаем жителей города Орла, ветеранов, студентов, школьников и гостей города на благотворительную акцию, посвященную Году Театра и 200-летию со дня рождения нашего земляка И.С. Тургенева! Впереди лето, а у нас свое творческое морское путешествие в Царство лазури, молодости и счастья! Приглашаем и Вас, с головой окунуться в творчество и жизнь Ивана Тургенева, - говорят организаторы события.
КОГДА, ГДЕ?
31 мая в 15.00
Пл. Ленина, 2 (малая сцена ОГАТ им. Тургенева)
ИСТОЧНИК KP.RU
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