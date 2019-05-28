Постановку «Путешествие в Лазурное царство» увидят орловцы

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-28T11:50:35+03:00

Представление по жизни и творчеству Тургенева посвящено его 200-летию, а также Году Театра в России

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В пятницу, 31 мая, орловцев приглашает посмотреть постановку под названием «Путешествие в Лазурное царство». Представление по жизни и творчеству Тургенева посвящено его 200-летию, а также Году Театра в России.

Подготовили постановку студенты-выпускники и эстрадный студенческий театр "Веселая маска" ОГИК.

- Приглашаем жителей города Орла, ветеранов, студентов, школьников и гостей города на благотворительную акцию, посвященную Году Театра и 200-летию со дня рождения нашего земляка И.С. Тургенева! Впереди лето, а у нас свое творческое морское путешествие в Царство лазури, молодости и счастья! Приглашаем и Вас, с головой окунуться в творчество и жизнь Ивана Тургенева, - говорят организаторы события.

КОГДА, ГДЕ?

31 мая в 15.00

Пл. Ленина, 2 (малая сцена ОГАТ им. Тургенева)

ИСТОЧНИК KP.RU