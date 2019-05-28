СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-28T11:46:52+03:00

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В Орле инспекторы ищут свидетелей ДТП с автобусом и легковушкой. Авария случилась на улице Мостовой на минувшей неделе 24 мая.

- Около 8:45 утра водитель автобуса «МАН» следовал со стороны улицы 1-ой Пушкарной и в районе дома № 7 допустил столкновение с автомобилем «Дэу Магнус», - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всем, кто был очевидцем аварии или владеет записью с видеорегистратора, просьба звонить по телефонам ГИБДД: 77-24-65 и 72-90-00.

ИСТОЧНИК KP.RU