В Орле инспекторы ищут свидетелей ДТП с автобусом и легковушкой
Авария случилась на улице Мостовой 24 мая
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле инспекторы ищут свидетелей ДТП с автобусом и легковушкой. Авария случилась на улице Мостовой на минувшей неделе 24 мая.
- Около 8:45 утра водитель автобуса «МАН» следовал со стороны улицы 1-ой Пушкарной и в районе дома № 7 допустил столкновение с автомобилем «Дэу Магнус», - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всем, кто был очевидцем аварии или владеет записью с видеорегистратора, просьба звонить по телефонам ГИБДД: 77-24-65 и 72-90-00.
ИСТОЧНИК KP.RU
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