СЕГОДНЯ 11:42 2019-05-28T11:42:57+03:00

Особое внимание было уделено огневой, топографической, инженерной и медицинской дисциплинам

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Орловские силовики провели тактические занятия в полевых условиях. В течение нескольких дней росгвардейцы в отдаленных районах области отрабатывали навыки выполнения поставленных задач при любых природных условиях.

Сотрудники спецподразделения особое внимание уделили тактико-специальной, огневой, топографической, инженерной и медицинской дисциплинам. Силовики практиковали стрельбу из разных видов оружия ночью и днем.

- Завершился полевой выход специальным занятием по обеспечению общественной безопасности и правопорядка во время массовых мероприятий, - рассказали «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU