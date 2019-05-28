СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-28T10:46:32+03:00

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В Орле на улице Мопра случился пожар в однокомнатной квартире. Возгорание произошло в минувший понедельник вечером, 27 мая. На кухне загорелось мягкое сиденье деревянного стула. Потушить огонь удалось еще до прибытия пожарных.

- Квартира огнем не повреждена. Предположительная причина - неосторожность при курении, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 15 раз, из них 7 выездов на ликвидацию возгораний и 8 на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU