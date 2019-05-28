2019-05-28T10:44:14+03:00
Звезды

Уже в субботу международный театральный фестиваль «LUDI» стартует в Орле

Откроется он 1 июня на большой сцене театра «Свободное пространство» спектаклем «Сцены из деревенской жизни»
Ольга СУПОНЕВА
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Первый день лета для культурной жизни Орла станет знаковым. Уже в субботу в областном центре стартует международный фестиваль камерных и моноспектаклей «LUDI».

Событие состоится в девятый раз. На орловской сцене постановки представят труппы театров из семи городов России, а также Болгарии, Австрии, Израиля. Всего зритель увидит 11 абсолютно разных по жанрам и стилевому исполнению постановок.

Откроется фестиваль на большой сцене театра «Свободное пространство». Драматический спектакль «Сцены из деревенской жизни» по пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня» представят артисты Венского театра-лаборатории имени Михаила Чехова, Австрия.

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- Режиссер спектакля погружает героев пьесы в пространство вне места и времени. Как после кораблекрушения героям произведения остались лишь обломки жизни — пара сломанных стульев, щепки, клочки газет и разорванных книг. Видеоряд с элементами картин Брейгеля и Босха, а также современные ритмы музыкального оформления подчеркивают враждебную среду обитания, в которой герои вынуждены как-то выживать, искать себя и смысл жизни, пытаясь выбраться из «аквариума» безвременья и пустоты, - рассказали о первом спектакле фестиваля его организаторы.

Задержатся «LUDI» в Орле на 7 дней. Не пропустите!

КОГДА, ГДЕ?

1 июня, 18.00

пл. Карла Маркса,2

(16+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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