В Орле улицу Полесскую не поделили два автомобиля
В Орле улицу Полесскую не поделили два автомобиля. Авария случилась в понедельник, 27 мая. 54-летний водитель легкового «Ваз 212140» двигался со стороны улицы Октябрьской. Но в районе дома № 20 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный «Вольво».
- В результате ДТП травмы получила 23-летняя пассажирка иномарки. Девушке назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых четыре человека получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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