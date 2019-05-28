СЕГОДНЯ 10:34 2019-05-28T10:34:24+03:00

В Орле улицу Полесскую не поделили два автомобиля Фото: Архив "КП"

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В Орле улицу Полесскую не поделили два автомобиля. Авария случилась в понедельник, 27 мая. 54-летний водитель легкового «Ваз 212140» двигался со стороны улицы Октябрьской. Но в районе дома № 20 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный «Вольво».

- В результате ДТП травмы получила 23-летняя пассажирка иномарки. Девушке назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых четыре человека получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU