СЕГОДНЯ 10:24 2019-05-28T10:24:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области бдительные соседи помогли спасти пожилую женщину. В понедельник днем, 27 мая, жители дома по улице Калинина в Мценске вызвали пожарных, чтобы вскрыть дверь квартиры пенсионерки.

- Одинокой пожилой женщине стало плохо. В тяжелом состоянии она была передана сотрудникам скорой помощи, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 15 раз, из них 7 выездов на ликвидацию возгораний и 8 на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU