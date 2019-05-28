2019-05-28T10:24:19+03:00
Происшествия

В Орловской области бдительные соседи помогли спасти пожилую женщину

Жители вызвали пожарных, чтобы вскрыть дверь квартиры пенсионерки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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В Орловской области бдительные соседи помогли спасти пожилую женщину. В понедельник днем, 27 мая, жители дома по улице Калинина в Мценске вызвали пожарных, чтобы вскрыть дверь квартиры пенсионерки.

- Одинокой пожилой женщине стало плохо. В тяжелом состоянии она была передана сотрудникам скорой помощи, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 15 раз, из них 7 выездов на ликвидацию возгораний и 8 на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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