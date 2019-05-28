2019-05-28T10:21:35+03:00
Происшествия

52-летняя орловчанка расплатилась чужой картой в нескольких магазинах

Женщина совершила покупки на 8 тысяч рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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52-летняя орловчанка расплатилась чужой картой в нескольких магазинах52-летняя орловчанка расплатилась чужой картой в нескольких магазинахФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле полицейские разыскали подозреваемую в краже денег с чужой банковской карты. Женщина расплачивалась потерянным платежным средством в нескольких магазинах города.

Установить причастность к преступлению 52-летней местной жительницы стражам порядка удалось после изучения записи с камеры видеонаблюдения в одном из магазинов Орла. Женщина рассказала, что банковской картой решила воспользоваться из-за финансовых трудностей. Она успела потратить 8 тысяч рублей.

- По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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