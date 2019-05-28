СЕГОДНЯ 09:46 2019-05-28T09:46:06+03:00

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В Орле деревянный гараж спасали от пожара огнеборцы. ЧП случилось в переулке Южном в понедельник после полудня, 27 мая. К моменту прибытия пожарных гараж горел открытым пламенем. Огонь мог распространиться на соседний гараж.

- В результате пожара деревянное строение выгорело изнутри на площади 15 квадратных метров. Повреждена крыша и частично рядом стоящий гараж, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит выяснить специалистам. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 15 раз, из них 7 выездов на ликвидацию возгораний и 8 на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU