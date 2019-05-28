В Орле экстренно укрепляют аварийный дом на улице Калинина
В Орле экстренно укрепляют аварийный дом на улице Калинина. Тему реконструкции чиновники обсудили 23 мая на заседании комитета по строительству и перспективному развитию Орла.
По словам замглавы администрации Олега Минкина, работы выполнены уже больше, чем наполовину: установлены подпорки, залита бетоном опорная подвальная плита, скоро заложат окна первого этажа. Общая стоимость контракта составит 2,3 миллиона рублей средств, выделенных из областного резервного фонда.
Планируется, что в ближайшее время деньги на расселение этого дома поступят из федеральной казны. В ином случае вопрос будут решать местные власти.
ИСТОЧНИК KP.RU