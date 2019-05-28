2019-05-28T09:34:09+03:00
Общество

В Орле экстренно укрепляют аварийный дом на улице Калинина

Работы выполнены уже больше, чем наполовину
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле экстренно укрепляют аварийный дом на улице КалининаВ Орле экстренно укрепляют аварийный дом на улице КалининаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле экстренно укрепляют аварийный дом на улице Калинина. Тему реконструкции чиновники обсудили 23 мая на заседании комитета по строительству и перспективному развитию Орла.

По словам замглавы администрации Олега Минкина, работы выполнены уже больше, чем наполовину: установлены подпорки, залита бетоном опорная подвальная плита, скоро заложат окна первого этажа. Общая стоимость контракта составит 2,3 миллиона рублей средств, выделенных из областного резервного фонда.

Планируется, что в ближайшее время деньги на расселение этого дома поступят из федеральной казны. В ином случае вопрос будут решать местные власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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