СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-28T09:14:19+03:00

В рамках мероприятия акции пройдут в детских лагерях, в районах области, среди призывников

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Антинаркотический месячник стартовал на Орловщине. Мероприятия за популяризацию здорового образа жизни пройдут с 26 мая по 26 июня.

- В период месячника пройдут акции в детских оздоровительных лагерях, мероприятия в районах области, в подразделениях Министерства обороны, среди призывников, - рассказали «КП» в пресс-службе У МВД России по Орловской области.

Для информационного сопровождения месячника выпустили специальные профилактические листовки. Завершится мероприятие в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Итоги месячника подведут 26 июня в Городском парке в Орле.

ИСТОЧНИК KP.RU