Уже в грядущее воскресенье в Орле пройдет "Велодень-2019"

27 Май 17:28 2019-05-27T17:28:40+03:00

2 июня всех любителей крутить педали ждет пробег по улицам города и множество конкурсов с призами

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Уже в будущее воскресенье, 2 июня, Орел присоединится к любимой многими акции «Велодень». Организаторы события уверяют: всех любителей покрутить педали ждет много интересного.

Сам пробег стартует в 13.00 с центральной городской площади. А до него здесь запланированы конкурсы и работа фотозон.

- Участникам предложат преодолеть полосу препятствий, на этапе «Трекстенд» посоревнуются те, кто умеют держать баланс. Испытание «Велосилач» определит, кто из орловцев дольше продержит над собой на вытянутых руках велосипед, а площадка «Безумный велосипед» создана специально для искусных велолюбителей, которые могут ездить даже с вывернутым рулем, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Также в этом году будет актуален конкурс костюмов, так что у всех желающих проявить себя и забрать приз еще есть время воплотить в жизнь свои креативные затеи и продумать образ.

Колонна проследует по следующему маршруту: Максима Горького - 60-лет Октября - Герцена – Московской –Гостиной - Карачевской - 1-й Посадской – Брестской - Максима Горького и вернется на площадь Ленина, где состоится награждение победителей конкурсов.

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КОГДА, ГДЕ?

2 июня, с 11.00

Регистрация участников в 12.30, старт колонны в 13.00

ИСТОЧНИК KP.RU