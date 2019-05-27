Велогонка и фестиваль уличного баскетбола: летом в Орле запланированы спортивные мероприятия

СЕГОДНЯ 16:10 2019-05-27T16:10:03+03:00

О спортивных планах на теплый сезон рассказали в горадминистрации

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В Орле к летнему спортивному сезону готово 138 объектов. Об этом, а также о спортивных планах на грядущие каникулы, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Так, лето-2019 в облцентре планируется проведение больше 30 соревнований и мероприятий. В их числе чемпионаты и первенства по различным видам по футболу, баскетболу, велоспорту, парусному спорту, теннису, гиревому спорту, пляжному волейболу. Пройдут и массовые соревнования в честь знаменательных дат: спортивные состязания, посвященные Дню России, фестиваль уличного баскетбола, физкультурные праздники, соревнования в честь Дня города 5 августа.

Ждут физкультурные мероприятия и младшее поколение орловцев: соревнования и спортивные праздники будут проходить в пришкольных лагерях.

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ИСТОЧНИК KP.RU