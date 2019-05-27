Летние лагеря Орловщины проходят санитарные экспертизы

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-27T15:50:07+03:00

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В Орловской области завершается подготовка детских лагерей к новой летней кампании. Планируется, что в 320 оздоровительных организациях Орловщины отдохнут более 27 тысяч детей.

В связи с этим региональное Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологические исследования мест детского отдыха. По информации ведомства, на анализ берутся пробы питьевой воды. Проведены акарицидные обработки территорий загородных учреждений против клещей. Персонал детских лагерей обследуется на острые кишечные вирусные инфекции. Разработаны рекомендации по закупке продуктов питания.

- Проведены семинары с руководителями оздоровительных лагерей по вопросам требований к пищевой продукции, к содержанию и организации работы организаций, с главными врачами медицинских учреждений по вопросам организации работы в оздоровительных учреждениях, - сообщили «КП» в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU