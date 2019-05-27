В Орле началась подготовка к новому отопительному сезону

СЕГОДНЯ 14:51 2019-05-27T14:52:54+03:00

По планам, в городе заменят больше 11 километров ветхих труб

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В Орле стартовала подготовка к отопительному сезону 2019-2020. По планам, в городе заменят больше 11 километров ветхих теплосетей.

Гидравлические испытания сетей уже состоялись: в первой половине мая. Они выявили 48 повреждений, специалисты последовательно устранят их в ходе подготовки к новому сезону теплых труб. Кроме того, предстоит отремонтировать котельные, центральные тепловые пункты, подстанции и линии электропередач, газовые, водопроводные и канализационные сети.

- На подготовку запланировано израсходовать 446,4 млн рублей. Подготовка всех потребителей тепловой энергии должна быть завершена в срок до 15 сентября. Получение паспорта готовности муниципального образования «Город Орел» запланировано в срок до 15 ноября 2019 года, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU