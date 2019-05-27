Боле 250 орловцев с ограниченными возможностями собрал спортивный фестиваль «Русская березка»

СЕГОДНЯ 13:20 2019-05-27T13:20:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Боле 250 орловцев с ограниченными возможностями собрал культурно-спортивный фестиваль «Русская березка» в Свердловском районе. Традиционно он прошел на территории центра социальной профилактики и реабилитации инвалидов.

Участие в фестивале приняли делегации районных и городских обществ инвалидов, занимающиеся в центре инвалиды, а также учащиеся школ-интернатов. В их числе все те, кто не считают инвалидность приговором, а стремятся быть полезными обществу, проявляют силу духа и стремление жить, бороться и побеждать.

Программа фестиваля состояла из спортивного раздела и конкурсов художественной самодеятельности. Участники состязались дартсе, кольцебросе, армлифте, игре в шахматы. Победителям творческих и спортивных соревнований вручили призы и памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU