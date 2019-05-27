«Бумажное диво»: орловцы увидят выставку художественной вырезки

СЕГОДНЯ 12:35 2019-05-27T12:35:32+03:00

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Уникальная возможность увидеть выставку художественной вырезки «Бумажное диво» выпадет орловцам 31 мая. Экспозиция из собрания Домодедовского историко-художественного музея временно переместится в Орловский музей изобразительных искусств.

- Единственная в России художественная галерея с постоянной экспозицией художественной бумажной вырезки мастеров из разных стран открылась именно там в 2005 году. Ее основой стала уникальная коллекция Алексея Петриченко, известного харьковского ученого. Он собрал свыше 4000 вырезок из разных стран мира, которые сейчас, благодаря его дочери, находятся в экспозиции, - поделились с «КП» сотрудники музея.

Выставка продлится до 30 июня.

Адрес: улица Октябрьская, 29.

ИСТОЧНИК KP.RU