«Бумажное диво»: орловцы увидят выставку художественной вырезки
Уникальная возможность увидеть выставку художественной вырезки «Бумажное диво» выпадет орловцам 31 мая. Экспозиция из собрания Домодедовского историко-художественного музея временно переместится в Орловский музей изобразительных искусств.
- Единственная в России художественная галерея с постоянной экспозицией художественной бумажной вырезки мастеров из разных стран открылась именно там в 2005 году. Ее основой стала уникальная коллекция Алексея Петриченко, известного харьковского ученого. Он собрал свыше 4000 вырезок из разных стран мира, которые сейчас, благодаря его дочери, находятся в экспозиции, - поделились с «КП» сотрудники музея.
Выставка продлится до 30 июня.
Адрес: улица Октябрьская, 29.
ИСТОЧНИК KP.RU