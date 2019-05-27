В Орле волонтеры выпустили в небо «цифровых» воздушных змеев
Орловские волонтеры выпустили в небо «цифровых» воздушных змеев. Акция, ознаменованная переходом на новое телевещание, состоялась в Орле на площади Ленина 25 мая.
Фото пресс-службы орловского облправительства
Участие в мероприятии приняли около сотни орловцев. Часть из них выстроила аббревиатуру «ТВ», другая часть запускала воздушных змеев с логотипами 20-ти телеканалов цифрового вещания и змеев с «цифровой бабочкой» и названием субъекта. Готовность к предстоящему отключению аналогового вещания и возможности оказания всесторонней помощи горожанам участники показали «цифровой» зарядкой.
Фото пресс-службы орловского облправительства
Напомним, переход на «цифру» в Орловской области завершится 3 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU