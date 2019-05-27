2019-05-27T11:24:43+03:00
Общество

В Орле волонтеры выпустили в небо «цифровых» воздушных змеев

Акция, ознаменованная переходом на новое телевещание, состоялась на площади Ленина
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы орловского облправительстваФото пресс-службы орловского облправительства
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Орловские волонтеры выпустили в небо «цифровых» воздушных змеев. Акция, ознаменованная переходом на новое телевещание, состоялась в Орле на площади Ленина 25 мая.

Фото пресс-службы орловского облправительства

Фото пресс-службы орловского облправительства

Участие в мероприятии приняли около сотни орловцев. Часть из них выстроила аббревиатуру «ТВ», другая часть запускала воздушных змеев с логотипами 20-ти телеканалов цифрового вещания и змеев с «цифровой бабочкой» и названием субъекта. Готовность к предстоящему отключению аналогового вещания и возможности оказания всесторонней помощи горожанам участники показали «цифровой» зарядкой.

Фото пресс-службы орловского облправительства

Фото пресс-службы орловского облправительства

Напомним, переход на «цифру» в Орловской области завершится 3 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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