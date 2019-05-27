Сорок пляжей планируется открыть в Орловской области
Порядка сорока пляжей планируется открыть в Орловской области. Подготовкой к купальному сезону и обеспечением безопасного отдыха на воде заняты сотрудники ГИМС МЧС России.
- При проведении освидетельствования проверяются техническое состояние мостков, вышек, детских купален, соответствие требованиям границ заплыва в местах купания, наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва, наличие профилактических стендов отсутствие на территории пляжа в границах заплыва пунктов проката маломерных судов и гидроциклов, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Купальный сезон на Орловщине стартует с 1 июня. В течение месяца в области пройдут мероприятия для обеспечения безопасного отдыха людей на водоемах и предупреждения несчастных случаев и гибелей на воде. В ходе месячника будут проводиться рейды и патрулирования вод с участием инспекторов ГИМС, спасателей и полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU