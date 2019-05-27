Орловчанка попала на уголовное дело за мошенническое получение соцвыплат

СЕГОДНЯ 10:47 2019-05-27T10:47:05+03:00

Женщине полагалось пособие за регистрацию в льготной зоне, хотя фактически она там не проживала

Изменить размер текста: A A

Орловчанка попала на уголовное дело за мошенническое получение социальных выплат. Уголовное дело по статье 159.2 УК РФ в отношении жительницы Кромского района возбудили по материалам проверки прокуратуры.

- Женщина, будучи зарегистрированной в деревне Черкасская, территория которой относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, получала соответствующие выплаты. При этом, фактически она проживала в селе Ловчиково Глазуновского района, которая к зоне воздействия радиации не относится: - пояснили «КП» в прокуратуре Орловской области.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия. За ходом расследования следит прокуратура Кромского района.

ИСТОЧНИК KP.RU