СЕГОДНЯ 10:31 2019-05-27T10:31:03+03:00

В этом году центром празднования с выставками и угощениями стал поселок Кромы

Изменить размер текста: A A

День славянской письменности и культуры справили на Орловщине 24 мая. В этом году центром празднования с выставками и угощениями стал поселок Кромы.

Божественную литургию в честь почитания святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей первого славянского алфавита, в Свято-Никольском храме возглавил протоирей Владимир Сергеев. После службы жители и гости района прошли крестным ходом к Центру культуры и досуга, где планировались торжества.

- Праздник продолжился выступлением творческих коллективов. Концертную программу «От Руси до России» показал народный вокально-хореографический ансамбль «Весёлая слобода» Орловского областного колледжа культуры и искусства, - рассказали «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

На празднике работали выставки художественного и декоративно-прикладного творчества народных умельцев. Подворья угощали всех желающих пирогами, блинами и кромским квасом.

ИСТОЧНИК KP.RU