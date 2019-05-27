2019-05-27T10:31:03+03:00
Общество

День славянской письменности и культуры справили на Орловщине

В этом году центром празднования с выставками и угощениями стал поселок Кромы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы регионального ПравительстваФото пресс-службы регионального Правительства
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День славянской письменности и культуры справили на Орловщине 24 мая. В этом году центром празднования с выставками и угощениями стал поселок Кромы.

Божественную литургию в честь почитания святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей первого славянского алфавита, в Свято-Никольском храме возглавил протоирей Владимир Сергеев. После службы жители и гости района прошли крестным ходом к Центру культуры и досуга, где планировались торжества.

- Праздник продолжился выступлением творческих коллективов. Концертную программу «От Руси до России» показал народный вокально-хореографический ансамбль «Весёлая слобода» Орловского областного колледжа культуры и искусства, - рассказали «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

На празднике работали выставки художественного и декоративно-прикладного творчества народных умельцев. Подворья угощали всех желающих пирогами, блинами и кромским квасом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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