2019-05-27T10:17:44+03:00
Происшествия

Орловские спасатели вызволяли зажатую окном ласточку

Птице пережало лапу в проеме рамы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В выходные орловские спасатели вызволяли зажатую окном ласточку. ЧП случилось в воскресенье утром, 26 мая, в городе Мценске на улице Машиностроителей. На 9-м этаже жилого дома птице пережало лапу. Она попросту застряла в оконном проеме.

- На место выезжали сотрудники ПСЧ-10, которые с помощью автолестницы добрались до «пострадавшей» и освободили её, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за минувшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 26 раз, из них 11 выездов на ликвидацию возгораний и 15 на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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