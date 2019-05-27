2019-05-27T10:15:41+03:00
Общество

В одно время в одном месте: в Орле встретились около ста семей с близнецами

Мероприятие "Двойное счастье" прошло на выходных в Детском парке
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
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В одном месте в одно время в Орле встретились около ста семей, воспитывающих близнецов и тройняшек. Мероприятие по случаю Международного дня близнецов «Двойное счастье» состоялась в Детском парке Орла в минувшее воскресенье, 26 мая.

Фото пресс-службы мэрии

Фото пресс-службы мэрии

- Для участников выступили артисты из семей с детьми–близнецами, также были организованы шоу мыльных пузырей, аквагрим, рисование мелками, веселые аниматоры, фотозоны, общее фотографирование и чаепитие, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии.

Фото пресс-службы мэрии

Фото пресс-службы мэрии

Отметим, к такому мероприятию орловцы присоединились впервые. Во многих городах такая традиция существует с 2015 года, когда семьи встречаются в парках вместе со своими детьми двойняшками и близнецами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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