В одно время в одном месте: в Орле встретились около ста семей с близнецами

СЕГОДНЯ 10:14 2019-05-27T10:15:41+03:00

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В одном месте в одно время в Орле встретились около ста семей, воспитывающих близнецов и тройняшек. Мероприятие по случаю Международного дня близнецов «Двойное счастье» состоялась в Детском парке Орла в минувшее воскресенье, 26 мая.

Фото пресс-службы мэрии

- Для участников выступили артисты из семей с детьми–близнецами, также были организованы шоу мыльных пузырей, аквагрим, рисование мелками, веселые аниматоры, фотозоны, общее фотографирование и чаепитие, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии.

Фото пресс-службы мэрии

Отметим, к такому мероприятию орловцы присоединились впервые. Во многих городах такая традиция существует с 2015 года, когда семьи встречаются в парках вместе со своими детьми двойняшками и близнецами.

ИСТОЧНИК KP.RU