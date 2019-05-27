2019-05-27T10:12:23+03:00
Происшествия

На трассе под Орлом автоледи погибла в ДТП

30-летняя женщина на легковушке вылетела в кювет и протаранила дерево
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В минувшее воскресенье, 26 мая, ДТП с трагическим исходом случилось на орловской трассе. Погибла молодая женщина-водитель.

Авария случилась около четырех часов утра. 30-летняя автоледи за рулем легковушки "Фольксваген Гольф" не справилась с управлением и вылетела в правый кювет по ходу движения. После этого иномарка протаранила дерево.

- В результате ДТП водитель скончалась на месте ДТП, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек (несовершеннолетний) получил травмы, 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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