На трассе под Орлом автоледи погибла в ДТП
В минувшее воскресенье, 26 мая, ДТП с трагическим исходом случилось на орловской трассе. Погибла молодая женщина-водитель.
Авария случилась около четырех часов утра. 30-летняя автоледи за рулем легковушки "Фольксваген Гольф" не справилась с управлением и вылетела в правый кювет по ходу движения. После этого иномарка протаранила дерево.
- В результате ДТП водитель скончалась на месте ДТП, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
За прошедшие выходные на территории Орловской области всего зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек (несовершеннолетний) получил травмы, 1 погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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