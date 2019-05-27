Новый компьютерный класс передали орловскому госуниверситету
Лабораторию опорному вузу подарила IT компания «СЕНЛА»
Фото пресс-службы орловского облправительства
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Новый компьютерный класс передали Орловскому государственному университету имени Тургенева. Лабораторию опорному вузу безвозмездно подарила IT компания «СЕНЛА». Договор об этом стороны подписали 24 мая.
- Мы готовы дальше продолжать сотрудничество с компанией. Совместная работа, в частности, открытие нового компьютерного класса – путь к решению задач подготовки IT –специалистов и цифровизации региона, - отметила Ольга Пилипенко, ректор ОГУ.
ИСТОЧНИК KP.RU