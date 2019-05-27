СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-27T09:57:19+03:00

Почетную награду за многолетний и добросовестный труд орловчанке вручил Президент России

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Орловскую доярку отметили Орденом Дружбы. Почетную награду за многолетний и добросовестный труд орловчанке Валентине Карманович вручил Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля.

- Валентина Степановна всю жизнь посвятила отрасли сельского хозяйства. Оператором машинного доения в филиале № 4 «Агрофирмы «Хотынецкая» ООО «Орловский лидер» она трудится с 2005 года, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облправительства.

Кроме того, уже несколько лет Валентина Карманович носит звание передовой доярки в районе. Она награждена Почетными грамотами Губернатора Орловской области, орловского Облсовета и районными наградами.

ИСТОЧНИК KP.RU