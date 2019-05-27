2019-05-27T09:57:19+03:00
Общество

Орловскую доярку отметили Орденом Дружбы

Почетную награду за многолетний и добросовестный труд орловчанке вручил Президент России
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта регионального ПравительстваФото с сайта регионального Правительства
Изменить размер текста:

Орловскую доярку отметили Орденом Дружбы. Почетную награду за многолетний и добросовестный труд орловчанке Валентине Карманович вручил Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля.

- Валентина Степановна всю жизнь посвятила отрасли сельского хозяйства. Оператором машинного доения в филиале № 4 «Агрофирмы «Хотынецкая» ООО «Орловский лидер» она трудится с 2005 года, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облправительства.

Кроме того, уже несколько лет Валентина Карманович носит звание передовой доярки в районе. Она награждена Почетными грамотами Губернатора Орловской области, орловского Облсовета и районными наградами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уже в грядущее воскресенье в Орле пройдет "Велодень-2019"
Квадроцикл и два автомобиля не поделили дорогу в Ливнах
Велогонка и фестиваль уличного баскетбола: летом в Орле запланированы спортивные мероприятия
Летние лагеря Орловщины проходят санитарные экспертизы
В орловской глубинке двое парней сняли кровлю с чужого дома и сдали на металл
В Орле началась подготовка к новому отопительному сезону
Пешеход и водитель легковушки пострадали в ДТП на Раздольной улице Орла
Боле 250 орловцев с ограниченными возможностями собрал спортивный фестиваль «Русская березка»
«Бумажное диво»: орловцы увидят выставку художественной вырезки
В Орле волонтеры выпустили в небо «цифровых» воздушных змеев
Сорок пляжей планируется открыть в Орловской области
Орловчанка попала на уголовное дело за мошенническое получение соцвыплат