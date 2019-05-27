2019-05-27T09:38:01+03:00
Происшествия

На Орловщине 2-летний малыш оказался запертым в квартире

Дверь захлопнулась, когда молодой маме потребовалось выйти
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
На Орловщине 2-летний малыш оказался запертым в квартиреНа Орловщине 2-летний малыш оказался запертым в квартиреФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

На Орловщине 2-летний малыш оказался запертым в квартире. Дверь захлопнулась, когда молодой маме потребовалось выйти.

ЧП произошло в субботу днем, 25 мая, в городе Ливны на улице Дружбы народов. Отпереть входную дверь женщине помогали спасатели. В течение нескольких минут пожарные открыли замок и передали малыша испуганной маме.

Всего за минувшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 26 раз, из них 11 выездов на ликвидацию возгораний и 15 на различные происшествия, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уже в грядущее воскресенье в Орле пройдет "Велодень-2019"
Квадроцикл и два автомобиля не поделили дорогу в Ливнах
Велогонка и фестиваль уличного баскетбола: летом в Орле запланированы спортивные мероприятия
Летние лагеря Орловщины проходят санитарные экспертизы
В орловской глубинке двое парней сняли кровлю с чужого дома и сдали на металл
В Орле началась подготовка к новому отопительному сезону
Пешеход и водитель легковушки пострадали в ДТП на Раздольной улице Орла
Боле 250 орловцев с ограниченными возможностями собрал спортивный фестиваль «Русская березка»
«Бумажное диво»: орловцы увидят выставку художественной вырезки
В Орле волонтеры выпустили в небо «цифровых» воздушных змеев
Сорок пляжей планируется открыть в Орловской области
Орловчанка попала на уголовное дело за мошенническое получение соцвыплат