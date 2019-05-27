СЕГОДНЯ 09:38 2019-05-27T09:38:01+03:00

На Орловщине 2-летний малыш оказался запертым в квартире Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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На Орловщине 2-летний малыш оказался запертым в квартире. Дверь захлопнулась, когда молодой маме потребовалось выйти.

ЧП произошло в субботу днем, 25 мая, в городе Ливны на улице Дружбы народов. Отпереть входную дверь женщине помогали спасатели. В течение нескольких минут пожарные открыли замок и передали малыша испуганной маме.

Всего за минувшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 26 раз, из них 11 выездов на ликвидацию возгораний и 15 на различные происшествия, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU