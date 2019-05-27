Орловские нотариусы отпраздновали 25-летний профессиональный юбилей

СЕГОДНЯ 09:35 2019-05-27T09:35:02+03:00

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торжестве в парке «Мечта» специалисты подвели итоги своей деятельности. Президент региональной нотариальной палаты Эльвира Псарева отметила, что сегодня помощь нотариусов доступна для всех категорий орловцев в любом районе области. По ежегодному графику они выезжают также и в СИЗО, и в спецмедучреждения.

В 2018-м году, по информации нотариусов, сотрудники окончательно перешли на электронный документооборот, что стало еще большей гарантией безопасности юридических сведений. С нового года упростился порядок регистрации прав на недвижимость. Теперь нотариус сам в день совершения сделки направляет в электронном виде документы в Росреестр для регистрации прав, тем самым устраняются любые посредники и мошенники на рынке.

Также на торжественном мероприятии за достойный вклад в укрепление законности и правопорядка, защиту прав граждан и юридических лиц, развитие правовой культуры на Орловщине членам нотариальной палаты региона вручили Почетные грамоты Губернатора и награды городской администрации. Продолжилось торжество развлекательной программой.

ИСТОЧНИК KP.RU