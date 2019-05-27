2019-05-27T09:17:21+03:00
Общество

В Орле на улице Энергетиков разрослась нелегальная свалка

Тревогу забили местные активисты и обратились в городскую администрацию
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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В Орле на улице Энергетиков разрослась нелегальная свалка. Тревогу забили местные активисты и обратились в городскую администрацию, так как отходы складируются вблизи русла Оки.

- Свалка масштабная, образовалась явно не за один год. Сейчас отходами засыпан огромный овраг, часть мусора, которая растворяется под воздействием влаги вместе с грунтовыми водами, попадает прямо в русло реки, - объяснили «КП» активисты.

На месте незаконной свалки общественники провели рейд. Оказалось, скопление мусора находится в 400 метрах от протекающей внизу реки. В сам овраг сбрасывается бытовой и промышленный мусор. В общем и целом свалка образовалась на площади в несколько сотен квадратных метров, а никакого ограждения нет.

- Мы направили соответствующие обращения в контролирующие органы и будем добиваться ликвидации свалки, – подчеркнули общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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