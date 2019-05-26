Синоптики обещают орловцам дождливую неделю

СЕГОДНЯ 14:21 2019-05-26T14:21:23+03:00

По прогнозам, осадки ожидаются каждый день

Изменить размер текста: A A

Последняя неделя мая в Орле будет дождливой. Метеорологи прогнозируют осадки на каждый день.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 27 мая переменная облачность, небольшой дождь. Ночью достаточно прохладно: всего +10, в дневное время разогреется до +23. Ветер южный 3 м\с.

Во вторник 28 мая пасмурно и дождливо. Температура +12…+28, ветер сохранит направление и скорость.

В среду, 29 числа, потеплеет. В ночные часы термометры покажут +16, днем снова столбики их доберутся до отметки в +28. Ветер юго-восточный, 4 м/с. Дождь.

В четверг 30 мая вновь +16…+28 и вновь дождливо. Облачность переменная, ветер южный 3 м/с.

В последний день мая, в пятницу 31 числа, небо то ясное, то затянутое облаками, небольшой дождь. В темное время температура воздухе +16 градусов, днем до +26. Ветер северный, 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU