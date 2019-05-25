2019-05-25T13:03:28+03:00
Общество

«Мое безопасное лето»: в Орле 1 Июня пройдет акция в Детском парке

Программа посвящена Дню защиты детей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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«Мое безопасное лето»: в Орле 1 Июня пройдет акция в Детском парке«Мое безопасное лето»: в Орле 1 Июня пройдет акция в Детском паркеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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1 Июня в Детском парке Орла пройдет акция «Мое безопасное лето». Обширная программа будет посвящена Дню защиты детей.

Так, праздник откроется на круглой площадке около подвесного моста Детского парка в 10:30. Здесь же состоятся выступления детских коллективов и организаторов самой акции.

В 11 часов все желающие смогут принять участие в конкурсе рисунка на асфальте «Безопасное детство». Одновременно с этим поисково-спасательный отряд «Водный» покажет детям специальное оборудование, расскажет о работе спасателей-водолазов, о правилах безопасного поведения на воде и проведет эстафету «Спаси утопающего», а также акцию «Научись плавать».

В этот же день состоится показ пожарной техники, оборудования и специальной боевой одежды. Спасатели расскажут юным орловцам о своей работе , проведут конкурс «Надень боёвку». С помощью тренажёра школьникам покажут способы оказания первой медицинской помощи, а члены общественной организации «Лиза Алерт» организуют мастер-класс по правильному сбору в лес, поиску людей и сбору палатки.

На протяжении всего праздника будет работать фотозона. С 13 часов дня всех будет ждать обширная программа ко Дню защиты детей.

Вход на праздник свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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