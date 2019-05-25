2019-05-25T12:57:25+03:00
Происшествия

Орловским инспекторам необходима помощь очевидцев двух ДТП

Приветствуются записи с видеорегистраторов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловским инспекторам необходима помощь очевидцев двух ДТПОрловским инспекторам необходима помощь очевидцев двух ДТПФото: Архив "КП"
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Орловским инспекторам необходима помощь очевидцев двух ДТП. Приветствуются записи владельцев видеорегистраторов.

21 мая около 7:40 утра столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» и «Киа». Отечественная легковушка следовала в районе дома № 69а на Болховском шоссе.

В это же день, 21 мая, в 10:40 утра неподалеку от дома № 2 по улице Гостиной. Произошло ДТП с участием автомобилей «ГАЗ», «ВАЗ» и Тойота».

Всем, кто был очевидцем данных происшествий просьба обращаться по телефону: 72-90-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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