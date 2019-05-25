Орловским инспекторам необходима помощь очевидцев двух ДТП
Приветствуются записи с видеорегистраторов
Орловским инспекторам необходима помощь очевидцев двух ДТПФото: Архив "КП"
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Орловским инспекторам необходима помощь очевидцев двух ДТП. Приветствуются записи владельцев видеорегистраторов.
21 мая около 7:40 утра столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» и «Киа». Отечественная легковушка следовала в районе дома № 69а на Болховском шоссе.
В это же день, 21 мая, в 10:40 утра неподалеку от дома № 2 по улице Гостиной. Произошло ДТП с участием автомобилей «ГАЗ», «ВАЗ» и Тойота».
Всем, кто был очевидцем данных происшествий просьба обращаться по телефону: 72-90-00.
ИСТОЧНИК KP.RU
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