СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-25T12:55:18+03:00

Под предлогом съема квартиры незнакомец выманил у орловчанки 45 тысяч рублей Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Мужчина представился военнослужащим и заявил о своем желании арендовать жилье на длительный срок

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Под предлогом съема квартиры незнакомец выманил у 33-летней жительницы Мценска 45 тысяч рублей. Ранее, женщина размещала на рекламном сайте объявление о сдаче квартиры. Мужчина, позвонив по телефону, представился ей военнослужащим и заявил о своем желании арендовать жилье на длительный срок.

Также неизвестный предложил владелице жилья перевести задаток. Но обманул ее, и убедил в том, что перечислил лишнюю сумму. Так жительница Мценска стала жертвой телефонного мошенника и перевела ему свои собственные сбережения.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU