2019-05-24T17:26:50+03:00
Общество

Спасатели не приняли орловские пляжи

В местах отдыха инспекторы нашли ряд недостатков
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орловской области продолжается приемка пляжей к грядущему купальному сезону.

В областной столице, по планам, разрешено будет отдыхать на двух пляжах: это озеро «Светлая жизнь» и центральный около горпарка. Сейчас инспекторы проводят исследования и выявляют недостатки.

- В ходе обследования пляжей инспекторами Центра ГИМС МЧС России по Орловской области был выявлен ряд недостатков. В частности, отсутствуют детские купальни, обозначение границ заплыва, профилактические стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания на пляже, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К моменту начала купального сезона все эти недостатки должны быть устранены, либо пляжи попросту не откроют.

Напомним, стартует купальный сезон официально 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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