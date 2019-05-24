Спасатели не приняли орловские пляжи

СЕГОДНЯ 17:26 2019-05-24T17:26:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области продолжается приемка пляжей к грядущему купальному сезону.

В областной столице, по планам, разрешено будет отдыхать на двух пляжах: это озеро «Светлая жизнь» и центральный около горпарка. Сейчас инспекторы проводят исследования и выявляют недостатки.

- В ходе обследования пляжей инспекторами Центра ГИМС МЧС России по Орловской области был выявлен ряд недостатков. В частности, отсутствуют детские купальни, обозначение границ заплыва, профилактические стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания на пляже, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К моменту начала купального сезона все эти недостатки должны быть устранены, либо пляжи попросту не откроют.

Напомним, стартует купальный сезон официально 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU