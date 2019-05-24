До Орла добрался спецкран для ремонта моста Дружбы
В Орел доставлен консольно-шлюзовый кран для ремонта моста Дружбы. Смонтировать спецтехнику обещают к 1 июня.
Эту информацию озвучил первый замглавы администрации города Олег Минкин на заседании комитета горсовета по строительству и развитию города.
Как недавно рассказывала «КП», недавно состояние моста оценили эксперты из Воронежа. Информацию о его состоянии озвучили на прошедшей на прошлой неделе пресс-конференции.
Что касается графика проведения работ, то от заявленного плана он отстает не менее чем на 7 месяцев.
«КП» следит за ходом ремонта.
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Состояние сооружения оценили эксперты воронежской организации ООО «ДорМостПроект» и свои выводы озвучили на пресс-конференции. Корреспонденты «КП» побывали на ней и попытались разобраться, что же ждет дальше многострадальный мост (далее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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