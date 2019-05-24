2019-05-24T16:04:20+03:00
Общество

Улицы Орла начали очищать от незаконной рекламы

По планам , город освободится от таких щитов до 1 июля
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
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На орловских улицах насчитали почти 300 рекламных конструкций, срок действия разрешения на установку которых истек. К таким выводам пришли в профильном управлении городской администрации после инвентаризации.

Всего инвентаризация проведенная управлением муниципального имущества и землепользования (проще УМИЗ) насчитала 280 незаконных щитов. В адрес владельцев направили уведомления о необходимости демонтировать их, однако откликнулись не все.

Так, 23 мая демонтировали билборды на Октябрьской улице.

- Ппрактика для Орла новая. В работах принимали участие МПП ВКХ «Орелводоканал», отключали конструкции от электроснабжения АО «Орелоблэнерго» и «Орловский энергосбыт», а сотрудники ДПС и полиция обеспечивали порядок. За вечер демонтировали четыре конструкции, но изначально планировалось пять — один собственник в срочном порядке самостоятельно принял меры, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации города.

- Стоимость сноса одного объекта составляет порядка 6 тысяч рублей. Затем конструкции увозят на хранение. Если в течение 30 дней с момента демонтажа собственник не высказывает желания забрать сооружение, погасив долг за демонтаж, то оно переходит в собственность муниципалитета, - рассказала Татьяна Решетова, начальник УМИЗ.

На следующей неделе чистить от рекламного мусора будут улицу Комсомольскую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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