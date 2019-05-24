В субботу 25 мая в центре Орла будет запрещена стоянка

СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-24T14:18:37+03:00

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Завтра, в субботу 25 мая, в центре Орла на время запретят парковку. Такие ограничения связаны с проведением праздничного мероприятия.

Коснется запрет, как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе администрации города, участков между площадью Ленина и дома №28 по улице Максима Горького, а также площадки между гостиницей "Салют" и центральной площадью. Что касается времени запрета, то припарковаться в указанных местах будет нельзя с 6.00 до 11.30 утра.

Временные неудобства обусловлены праздником запуска "цифровых" воздушных змеев, о котором писала "КП". Водителям стоит заранее продумать места для стоянки.

ИСТОЧНИК KP.RU