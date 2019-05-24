2019-05-24T13:30:46+03:00
Общество

Творение девятилетней орловчанки вышло в финал Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»

Поддержать Софию и проголосовать за выполненную ей поделку можно онлайн
Ольга СУПОНЕВА
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Поддержите юную орловчанку на всероссийском конкурсе! Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиПоддержите юную орловчанку на всероссийском конкурсе! Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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Игрушка, созданная руками девятилетней орловчанки Софии Сенько, вышла в финал ежегодного всероссийского конкурса МВД «Полицейский Дядя Степа». В этом году ребята со всей России создавали для участия в творческом состязании поделки, посвященные грядущей 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

София из Орла представила на конкурс ансамбль из двух поделок: это фигурка военной девушки-санитарки и служебной собаки. Девочка назвала созданные ей игрушки «Память».

Поддержать юную орловчанку и ее творение можно онлайн. Голосование продлится до полудня 31 мая. Отдать свой голос можно здесь.

Объявление результатов будет приурочено к Международному дню защиты детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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