Творение девятилетней орловчанки вышло в финал Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-24T13:30:46+03:00

Поддержать Софию и проголосовать за выполненную ей поделку можно онлайн

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Игрушка, созданная руками девятилетней орловчанки Софии Сенько, вышла в финал ежегодного всероссийского конкурса МВД «Полицейский Дядя Степа». В этом году ребята со всей России создавали для участия в творческом состязании поделки, посвященные грядущей 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

София из Орла представила на конкурс ансамбль из двух поделок: это фигурка военной девушки-санитарки и служебной собаки. Девочка назвала созданные ей игрушки «Память».

Поддержать юную орловчанку и ее творение можно онлайн. Голосование продлится до полудня 31 мая. Отдать свой голос можно здесь.

Объявление результатов будет приурочено к Международному дню защиты детей.

ИСТОЧНИК KP.RU