Творение девятилетней орловчанки вышло в финал Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа»
Игрушка, созданная руками девятилетней орловчанки Софии Сенько, вышла в финал ежегодного всероссийского конкурса МВД «Полицейский Дядя Степа». В этом году ребята со всей России создавали для участия в творческом состязании поделки, посвященные грядущей 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
София из Орла представила на конкурс ансамбль из двух поделок: это фигурка военной девушки-санитарки и служебной собаки. Девочка назвала созданные ей игрушки «Память».
Поддержать юную орловчанку и ее творение можно онлайн. Голосование продлится до полудня 31 мая. Отдать свой голос можно здесь.
Объявление результатов будет приурочено к Международному дню защиты детей.
ИСТОЧНИК KP.RU