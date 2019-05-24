2019-05-24T13:14:36+03:00
Звезды

Команда КВН «Такая история» из Орла попала в полуфинал «вышки»

Орловских КВН-щиков взяли добором
Ольга СУПОНЕВА
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Команда из Орла "Такая история"Команда из Орла "Такая история"
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Орловская команда КВН «Такая история» все-таки поборется за звание чемпионов высшей лиги. Добором веселые и находчивые прошли в полуфинал сезона-2019.

Радостную новость сообщили в профкоме Орловского госуниверситета имени Тургенева. Несказанно такому решению обрадовались болельщики, поддерживающие орловцев.

«Легендарную команду КВН "Дети лейтенанта Шмидта" в 1998 г. тоже добирали, а потом они чемпионами сезона стали. Такая история!», «Лучшая новость после несправедливого судейства, удачи ребятам в полуфинале», «Поздравляю! Заслужено вошли в полуфинал! Удачи вам ребята!», - написали болельщики в официальной группе команды «ВКонтакте».

Напомним, «Такая история» выступила во втором четвертьфинале 12 мая, где достойно боролась за выход полуфинал. Однако жюри не оценило игру орловцев в первом традиционном конкурсе приветствие. На музыкальном биатлоне «Такая история» стала лучшей, что отметил председатель жюри Константин Эрнст. Прекрасно орловцы справились и с конкурсами «Знакомый сюжет» и музыкальным домашним заданием. Однако догнать и перегнать соперников тогда им не удалось.

Две полуфинальных игры пройдут осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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