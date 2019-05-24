В Орле разрушенный тротуар у остановки "Металлист" приведут в порядок

СЕГОДНЯ 10:05 2019-05-24T10:05:52+03:00

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В Орле отремонтируют тротуар в районе остановки "Металлист" в Северном районе города. Пешеходную дорожку здесь размыло водой, асфальт рассыпался и горожанам пришлось жаловаться на ее неудовлетворительное состоянии главе горадминистрации.

Орловцы написали Александру Муромскому в социальных сетях о том, что в указанном месте образовалась яма, обходит которую приходится по проезжей части.

- Как пояснил Дмитрий Фролов, и.о. начальника управления коммунальным хозяйством, проточная труба, расположенная под асфальтом, забита, поэтому во время обильных осадков на участке скапливается вода. Постепенно осел грунт, разрушилось дорожное покрытие. Сейчас оно частично восстановлено, но ремонт не окончен, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Муромский поручил прочистить трубу и привести участок в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU