В Орле открылась выставка иллюстраций к роману Пушкина «Евгений Онегин»

СЕГОДНЯ 17:44 2019-05-23T17:44:40+03:00

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В Орле открылась выставка иллюстраций к подарочному изданию романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин», посвященная 220-летию великого русского поэта. В экспозиции представлены 30 репродукций художника Дмитрия Белюкина. Их каждый желающий может увидеть в Областном выставочном центре.

- Иллюстрирование известного романа великого русского писателя − это итог 5-летней кропотливой работы Дмитрия Белюкина, в том числе и в качестве историка-архивиста. Художнику удалось до мельчайших деталей воссоздать в своих иллюстрациях костюмы, интерьеры, виды столицы 19 века, - сообщили «КП» организаторы выставки.

Экспозиция продлится до 2 июня.

Адрес: улица Салтыкова-Щедрина, 34.

ИСТОЧНИК KP.RU