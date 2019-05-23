2019-05-23T17:06:27+03:00
Происшествия

Под Орлом в ДТП погиб водитель отечественной легковушки

Его автомобиль "Лада Калина" улетел в кювет и опрокинулся
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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Сегодня утром, 23 мая, трагическое ДТП случилось в Хотынецком районе Орловской области. 46-летний водитель отечественного автомобиля «Лада Калина» двигался по дороге «Болхов-Орел-Витебск-Гнездилово-Льгов» со стороны села Знаменское.

На 8-м километре трассы мужчина не справился с управлением. Машина улетела в левый по ходу движения кювет и опрокинулась.

- В результате ДТП водитель погиб на месте, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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