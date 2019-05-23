СЕГОДНЯ 16:28 2019-05-23T16:28:32+03:00

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В Орле прошла презентация книги Татьяны Грибановой «Всего дороже». О своей новой работе 20 мая автор рассказала юным читателям в библиотеке имени Пришвина.

Писательница рассказала, что ее произведение - это невыдуманные рассказы людей русской глубинки, на долю которых выпали тяжёлые испытания войной, такие как голод, нищета. Подробно Татьяна Грибанова остановилась на рассказе «Подранок» про детей, которые наравне со взрослыми делили невзгоды военного времени.

- Дети вместе с писателем размышляли о том, почему книга называется «Всего дороже». Все пришли к выводу, что именно на войне можно понять, что такое жизнь и как она дорога. Только когда ты явно осознаешь, что твоя жизнь, или жизнь другого человека вот-вот может прерваться, ты начинаешь ценить её, - рассказали «КП» сотрудники библиотеки имени Пришвина.

ИСТОЧНИК KP.RU