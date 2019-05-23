СЕГОДНЯ 13:35 2019-05-23T14:09:44+03:00

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Последний звонок прозвенел для старшеклассников орловских школ. Традиционные линейки по этому случаю сегодня, 23 мая, прошли в 43 общеобразовательных учреждениях города.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Стоит отметить, что в 2019 году из стен школ выйдут 1 543 одиннадцатиклассника. Около 200 из них претендуют на медаль «За особые успехи в учении».На днях выпускников ждут их первые экзамены. 27 мая ученики старших классов напишут ЕГЭ по географии и литературе.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Линейкой праздник выпускников не закончится. В 19 часов для школьников начнется дискотека «Поверь в мечту!» на площади Ленина. Во время танцев для них также выступит DJ Bonus. В 21 час небо озарит фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU