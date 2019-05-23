2019-05-23T14:09:44+03:00
Общество

Последний звонок прозвенел для старшеклассников орловских школ

Традиционные линейки прошли в 43 общеобразовательных учреждениях города
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Последний звонок прозвенел для старшеклассников орловских школПоследний звонок прозвенел для старшеклассников орловских школФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Последний звонок прозвенел для старшеклассников орловских школ. Традиционные линейки по этому случаю сегодня, 23 мая, прошли в 43 общеобразовательных учреждениях города.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Стоит отметить, что в 2019 году из стен школ выйдут 1 543 одиннадцатиклассника. Около 200 из них претендуют на медаль «За особые успехи в учении».На днях выпускников ждут их первые экзамены. 27 мая ученики старших классов напишут ЕГЭ по географии и литературе.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Линейкой праздник выпускников не закончится. В 19 часов для школьников начнется дискотека «Поверь в мечту!» на площади Ленина. Во время танцев для них также выступит DJ Bonus. В 21 час небо озарит фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Дворянское гнездо»: в Орле состоится традиционный Тургеневский праздник
С вопросами о работе УК пришли орловцы на прием к главе городской администрации
Орловская филармония закроет концертный сезон 30 мая
Орловские летние лагеря готовятся к приему детей
Жилой шестиквартирный дом полыхал в орловской глубинке
В Орле чиновники не согласились с опубликованным регоператором графиком вывоза мусора
Орловец обналичил 40 тысяч рублей с карты своего собутыльника
В Орле ремонтные работы ведутся в 41 дворе
При пожаре в жилом доме в Орле погиб 64-летний мужчина
В Мценске местный житель угнал авто у своего знакомого
В Орле на необорудованных пляжах будут дежурить общественные спасатели
Орловский театр кукол закрывает юбилейный сезон
В июне «Зеленая роща» представит дорожную карту по наведению порядка с мусором в Орле
На Орловщине ограничили движение грузовиков по федеральным дорогам
В Орле ямочный ремонт выполнили на основных транспортных магистралях
Сегодня в Орле открывается фотовыставка Павла Капустина «За горизонтом»
Готовность к переходу на цифровое ТВ в глубинках Орловщины проверяет «Губернаторский контроль»
В Орле в негодность пришел соединяющий два района пешеходный мост через Оку